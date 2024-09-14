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        Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:41
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        Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

        Ş.Ç. (55) idaresindeki 33 NMJ 63 plakalı minibüs, Çermik-Siverek kara yolunun 25. kilometresi kırsal Ağaçhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayda yaralanan mevsimlik tarım işçilerinin Ordu'dan Siverek'e geldikleri öğrenildi.

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