Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"

Hilvan ilçesinde, üzüm hasadının başlaması dolayısıyla "Ovacık (Hasenik) bağ bozumu ve şire festivali" gerçekleştirildi.

Hilvan Yerel Eylem Grubu (YEG) tarafından yapılan açıklamada, Ovacık Mahallesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen festivalde, bağ bozumu ile bağlardan toplanan üzümlerden geleneksel yöntemlerle şire, pekmez, pestil ve sucuk yapıldı.

Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz, Hilvan İlçesinin tarımın en iyi yapıldığı ilçelerin başında geldiğini belirtti.

Burada sadece tarımda ürün üretmenin değil ürettikleri ürünlere değer katmanın da çok önemli olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti: