Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Erdal K. idaresindeki 50 AAL 533 plakalı otobüs, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde Hasan C'nin kullandığı 31 AIK 651 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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