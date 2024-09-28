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        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:06 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:06
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        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Erdal K. idaresindeki 50 AAL 533 plakalı otobüs, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde Hasan C'nin kullandığı 31 AIK 651 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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