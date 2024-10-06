Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.B'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

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