Şanlıurfa'da elini hamur makinesine kaptıran çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şehitoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, kolun daha fazla zarar görmemesi için spiral ve demir makasıyla hamur makinesini keserek çocuğu kurtardı.

Durumu fark eden çalışanlar, makineye durdurarak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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