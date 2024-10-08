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        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, pamuk tarlasında hasada katıldı

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk tarlasında hasada katılarak, üreticilerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:11
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        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, pamuk tarlasında hasada katıldı
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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk tarlasında hasada katılarak, üreticilerle görüştü.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sıraç Yolcu ile birlikte pamuk hasadı sezonunun açılışı dolayısıyla Tanyeli Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Makineli pamuk hasadını mahalleli ile birlikte inceleyen Ülkü, pamuk hasadı sezonunun Viranşehirli çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ülkü, bu yıl Viranşehir'de 266 bin 430 dekarda pamuk ekildiğini ve yaklaşık 128 bin 650 ton pamuk rekoltesi beklediklerini kaydetti.

        Ülkü, çiftçilerle bir süre sohbet edip onların taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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