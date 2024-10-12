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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:31
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 8 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 3 bilgi notu, 1 kamera kayıt cihazı, 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Zanlıların 4 kişiyi 25 milyon 373 bin lira dolandırdığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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