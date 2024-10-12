Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Zanlıların 4 kişiyi 25 milyon 373 bin lira dolandırdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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