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        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 53 günlük bebek için havalandı

        Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve zatürre tedavisi gören 53 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:25
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        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 53 günlük bebek için havalandı
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        Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve zatürre tedavisi gören 53 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, zatürre tedavisi devam eden Nur Hannura'nın ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

        Galeri
        Galeri

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