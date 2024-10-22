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        Şanlıurfa'da 30 ceylan doğaya bırakıldı

        Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda doğan 30 ceylan doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:08
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        Şanlıurfa'da 30 ceylan doğaya bırakıldı
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        Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda doğan 30 ceylan doğaya bırakıldı.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda koruma altına alınarak çoğaltılıyor.

        Vali Hasan Şıldak ile DKMP 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu'nun da katılımıyla burada doğan 30 ceylan, düzenlenen törenle istasyonun bulunduğu Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

        Vali Şıldak, törende gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bu çok nadide türün geliştirilmesi, yetiştirilmesi anlamında büyük bir gayret gösterildiğini söyledi.

        Bugün 30 yavru ceylanı tabiata bırakarak onları doğal hayata kavuşturacaklarını ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

        "Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası doğal olarak da ceylanın yetiştiği bir alan olması itibarıyla salınımını da burada yapıyoruz. Şu an tabiatta 434 ceylanımız bulunuyor. Üretme istasyonumuzda ise 459 ceylanımız mevcut. Bu yıl üstelik çok verimli bir sezon üretim açısından. Her yıl 50-60 civarında bir yavrulama olurken bu yıl 175 yavrumuz oldu, bu çok yüksek bir rakam. Buradaki faaliyetler 2005 yılında 86 ceylanla başlamış, şu an artık üretim istasyonumuz ve tabiattaki sayıyla 1000'e yaklaşmış durumda. Aynı zamanda Ceylanpınar TİGEM işletmemizde de 930 ceylanımız mevcut. Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'na da burada yetiştirilen yavrularımız her yıl salınıyor, orada da bir doğal ortam mevcut. Başta bölge müdürümüz ve bütün ekibini, böylesine ender bir türün tabiatla buluşturulması, geliştirilmesi, ırkının devamı alanındaki çalışmaları için kutluyorum."

        DKMP 3 Bölge Müdürü Mumcuoğlu ise istasyonda yeterli çoğunluk sağlandığı için ceylanları dönem dönem eski yaşam ortamlarına bıraktıklarını ifade etti.

        Mumcuoğlu, "Mevcut alanımızın hemen dışında bulunan 15 bin hektar civarındaki yaban hayatı geliştirme sahamıza 30 tanesini bırakacağız. Yine 2020 ve 2021 yıllarında Şırnak Cudi Dağı'na toplamda 90 ceylanımızı bırakmıştık. İnşallah bu seneki programımızda da 30 ceylanımızı Cudi Dağı'nda tutunduğu ve yaşama ortamlarını sevdiği alana tekrar bırakacağız. İnşallah oradaki sayımız da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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