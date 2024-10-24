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        Şanlıurfa'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı

        Şanlıurfa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:31
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        Şanlıurfa'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı
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        Şanlıurfa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı.

        Mevlana Külliyesi'nde yarışmanın açılış töreni yapıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve Saygı Duruşu ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin önemli bir programa ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine değinen Şıldak, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek için düzenlenen yarışmayı çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

        Programa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan ile yarışmacılar ve aileleri de katıldı.

        Yarışma pazar gününe kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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