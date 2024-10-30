Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Felçli yavru ceylanın iyileşmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri seferber oldu

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da doğada sakat ve bitkin halde bulunduktan sonra tedaviye alınarak 4 kez ameliyat edilen 1 yaşındaki ceylan yavrusu, vitamin takviyesiyle güçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Felçli yavru ceylanın iyileşmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri seferber oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da doğada sakat ve bitkin halde bulunduktan sonra tedaviye alınarak 4 kez ameliyat edilen 1 yaşındaki ceylan yavrusu, vitamin takviyesiyle güçlendiriliyor.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutulan ceylanların neslinin devamı için çaba gösteriliyor.

        Şanlıurfa kırsalında belinden sakatlanmış ve bitkin halde yaklaşık 2 ay önce ekipler tarafından bulunan 1 yaşındaki ceylan yavrusu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Ceylan yavrusu, merkez sorumlusu veteriner hekim Uğur Özbay ve 5 kişilik ekibi tarafından tedaviye alındı.

        Röntgeni çekilen ceylanın bel ve ayak kemiğinde darbeden kaynaklanan felç tespit edildi.

        Ceylan yavrusu, biri AA ekibinin de görüntülediği 4 başarılı ameliyat geçirdi.

        Güçlenmesi için 28 vitamin takviyesi yapılan ceylan yavrusu, fizik tedaviye alındı.

        Sağlığına kavuşmaya başlayan ceylan, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

        - "Tedavisi sonuç verdi, hareket kabiliyetini kazandığı görüldü"

        ​Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, AA muhabirine, ceylanların kendileri için çok değerli olduğunu ve popülasyonlarının artırılması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

        Doğada sakat ve bitkin halde bulunan ceylanın da yeniden eski günlerine dönecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mumcuoğlu, şöyle konuştu:

        "Aylardır burada yoğun bakımla tedavisi gerçekleştirildi ve tedavisi sonuç verdi. İnşallah ceylanımızı Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonumuza kazandıracağız. Dolayısıyla burada emekle, bir süreç içerisinde tedavisi tamamlanarak tekrar hayata kazandırıldı. Sakatlanan bu ceylan yavrusunun yoğun bakımla, ilaç tedavisiyle ve röntgen çekimleriyle tekrar bu felç riskini atlatıp, hareket kabiliyetini kazandığı görüldü. İnşallah en kısa sürede de tekrar doğaya kazandırılacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da alacak kavgası kamerada
        Şanlıurfa'da alacak kavgası kamerada
        Şanlıurfa'da elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalan...
        Şanlıurfa'da elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalan...
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
        Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Manisa'dan Şanlıurfa'ya pedal çevirdiler...
        Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Manisa'dan Şanlıurfa'ya pedal çevirdiler...
        Şanlıurfa'da gençler Göbeklitepe'ye yürüdü, dalgıçlar su altında bayrak açt...
        Şanlıurfa'da gençler Göbeklitepe'ye yürüdü, dalgıçlar su altında bayrak açt...