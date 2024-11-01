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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şanlıurfa'da güvenlik toplantısında konuştu (2):

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyetimiz Türk'ün de Kürt'ün de ortak değeridir, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, hukuku ve güvenliği devletimizin teminatı altındadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:35
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şanlıurfa'da güvenlik toplantısında konuştu (2):
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyetimiz Türk'ün de Kürt'ün de ortak değeridir, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, hukuku ve güvenliği devletimizin teminatı altındadır." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk milletinin desteğiyle her türlü bela ve musibetlerin üstesinden geldiklerini dile getirdi.

        Geçmişte büyük mücadelelere sahne olan Türkiye'nin mazisinin destansı kahramanlıklarla dolu olduğunu hatırlatan Yerlikaya, geleceğe de emin adımlarla yürümede kararlı olduklarını belirtti.

        Türkiye'nin her şeyin üstesinden geleceğine inandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur, onlar bu topraklarda yaşayan herkesin düşmanı, milletimizin birliğini hedef alan hainlerdir. Son bir ayda yaşanan gelişmelere rağmen verdikleri karşılık, yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne seriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyetimiz Türk'ün de Kürt'ün de ortak değeridir, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, hukuku ve güvenliği devletimizin teminatı altındadır. Bu ülke, inancı, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun kendisini bu vatana, bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin, her bir ferdin Cumhuriyetidir."

        - Göçmen kaçakçılığına yakın takip

        "Türkiye Yüzyılı"nın huzur yüzyılı olmasına ilişkin söz verdiklerini ifade eden Yerlikaya, bu huzur ve güvenin sağlanması için de herkesin üzerine düşen görevi yapma azim ve kararlılığında olduğunu anlattı.

        Göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadeleye değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar mobil göç noktası araçlarımızda 10 ayda 86 bin 836 sorgu yapılmış. 809 düzensiz göçmen tespit edilmiş, onlar alınıp geri gönderme merkezine teslim edilmiş. Şanlıurfa'da da güzel ve önemli işler yapılıyor. 149 operasyonda şimdiye kadar 122 göçmen kaçakçısı tutuklanmış, 43 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış. Henüz tutuklanmamış veya serbest bırakılanların da gözümüz üzerindedir, yakinen takip ediyoruz."

        Şanlıurfa'daki asayiş ve güvenlik konularında son bir yılda başarılı çalışmaların ortaya konduğunu vurgulayanYerlikaya, emeği geçen tüm güvenlik personeline teşekkür etti.

        Yerlikaya, kentteki olayların aydınlatılmasında geçen yıla oranla yüzde 96,7 civarında başarı sağlandığına dikkati çekti.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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