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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:30
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Übeyit Emre, kırsal Yaban Mahallesi'nde banyoda elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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