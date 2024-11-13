Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış kaçak 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir tır durduruldu.

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