Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir tır durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış kaçak 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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