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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:20
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir tır durduruldu.

        Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış kaçak 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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