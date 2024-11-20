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        Şanlıurfa'da bir işletmeye hijyen cezası

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde turşu paketleme yapan bir işletmeye hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 102 bin 377 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:39
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        Şanlıurfa'da bir işletmeye hijyen cezası
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde turşu paketleme yapan bir işletmeye hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 102 bin 377 lira idari para cezası kesildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan rutin denetimler sürüyor.

        Denetim sırasında turşu paketleme yapan bir işletmeye hijyen kurallarına uymadığı ve içerisine etiket yönetmeliğine uymadan üretimi yapılan asetik asit kullanımından dolayı 102 bin 377 lira idari para cezası kesildi.

        Ekiplerce ele geçirilen 600 kilogram ürün imha edildi.

        Ayrıca Adana'da asetik asit üretimi yapan işletmeye de idari yaptırım kararı uygulanması için Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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