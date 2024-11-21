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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:31
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 23 kilo 800 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

        Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getirerek, "Uyuşturucu, toplumları çürüten büyük bir hastalıktır. Hepimizin bu karmaşık sorunla mücadelede rolü olmalıdır. Birlikte daha sağlıklı, daha huzurlu, daha güvenli bir Şanlıurfa inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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