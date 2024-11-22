Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültüler üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, kadını boğazı kesilmiş olarak buldu.
Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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