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        Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:11
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        Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültüler üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, kadını boğazı kesilmiş olarak buldu.

        Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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