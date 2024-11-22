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        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:41
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        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültü üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, kadını boğazından bıçaklanmış olarak buldu.

        Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yabancı uyruklu A.A. (29) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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