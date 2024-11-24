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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da taziye ziyaretinde bulundu

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da trafik kazasında ölen Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:30
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da taziye ziyaretinde bulundu
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da trafik kazasında ölen Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Bozdağ, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında kentte iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kolkara’nın ailesini ziyaret etti.

        Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bozdağ, aileye başsağlığı dileğini iletti.

        Bozdağ’a ziyaretinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdulkadir Emin Önen, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu eşlik etti.

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu dün meydana gelen kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirmiş, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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