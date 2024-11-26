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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 23:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:44
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Siverek-Diyarbakır kara yolu 20'nci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, AK Parti 27. dönem Balıkesir Milletvekili Adil Çelik (56), Sedat Çiçek (36), Zeynep Coşkun (49), Süheyla Özkan (38), Nusret Okur (82), Musa Durgut (51), Gülay Durgut (59) ve Yıldıray Durgut (25) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çelik ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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