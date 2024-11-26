Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çelik ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siverek-Diyarbakır kara yolu 20'nci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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