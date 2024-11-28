Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

Çevredekilerin Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Şeren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Mahallesi'nde henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, evinin önünde oynayan ve koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren'e çarptı.

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