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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:00
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Harran ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi.

        Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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