Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, KOM, Terörle Mücadele, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Haliliye, Hilvan, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde, kırsal arazideki evlerin eklentilerinde ve odunların arasında yapılan aramalarda, 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 16 av tüfeği, bu silahlara ait 31 şarjör ve 2 bin 110 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda dron da kullanan ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheliyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Kendisi yok çok paylaşımı var
        Kendisi yok çok paylaşımı var
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Göz göze
        Göz göze
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır yardım gönderildi
        Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır yardım gönderildi
        Şanlıurfa'da otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da bir haftalık eylem ve gösteri yasağı
        Şanlıurfa'da bir haftalık eylem ve gösteri yasağı
        Şanlıurfa'da kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
        Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü
        Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü