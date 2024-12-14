Şanlıurfaspor- Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Biz çok sabırlı oynadık, iyi oynadık, oyuncularımın hepsi nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda takım olarak şansızlıklar yaşadıklarını söyledi. Amed Sportif Faaliyetler maçında kötü bir zeminde oynadıklarını ve kendi kalelerine gol attıklarını hatırlatan Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Bugün de aslında maça iyi başladık ama kötü bir gol yedik ve geriye düştük. Böyle maliyeti çok yüksek, bu ligin dominant takımlarından bir tanesine geriden gelmek kolay değil. Çünkü bu takım kontraları çok seven bir takım. Biz çok sabırlı oynadık, iyi oynadık, oyuncularımın hepsi nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdi diyebilirim. Alınan galibiyet hem camiaya hem taraftara hayırlı olsun, devamı inşallah gelir. Biz iyi bir takımız, bunu ilerideki zamanlarda daha da çok göstereceğiz. Benim zaten şüphem yoktu bu takımla ilgili, inşallah bundan sonra daha iyi olacak."