Şanlıurfaspor, ligde 3 maç sonra kazandı
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Dün, 11 Nisan Stadı'nda oynanan maçta Malle ve Miraç Acer'in attığı gollerle Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Şanlıurfaspor, 3 maç sonra kazanarak puanını 21'e çıkardı.
Ligin 12. haftasında takımın başına getirilen Sait Karafırtınalar yönetiminde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen sarı yeşilli ekip, 13. haftada deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin 14. haftasında evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, 15. haftada ise deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.
Şanlıurfaspor, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.