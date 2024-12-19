Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

        Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

        Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti.

        Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Teröristin Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi

        Benzer Haberler

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı...
        Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu
        Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi arasında iş birliğ...
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi arasında iş birliğ...
        Şanlıurfa'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı dü...
        Şanlıurfa'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı dü...
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ ve PKK operasyonuna 12 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ ve PKK operasyonuna 12 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 12 şüpheli yakalandı