Dicle Elektrik, 2024 yılında Şanlıurfa'nın elektrik alt yapısına 3,5 milyar liralık yatırım yaptı

Dicle Elektrik, 2024 yılında Şanlıurfa'nın enerji alt yapısını güçlendirmek için 3,5 milyar liralık yatırımla şehrin enerji altyapısını yüzde 25 oranında güçlendirdi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde sürdürülebilir odaklı elektrik dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, 2024 yılında Şanlıurfa'da büyük ölçekli alt yapı projelerini hayata geçirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gözetiminde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun standartlarına uygun şekilde yürütülen çalışmalarla, Şanlıurfa'nın elektrik şebekesi yüzde 25 oranında güçlendirildi. Şirket, bölgenin artan enerji talebine yanıt verebilmek için şehre bir yılda 3,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, 2024 yılında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yatırımlarla şehrin enerji altyapısında büyük bir dönüşüm sağladığını belirtti. Obut, Şanlıurfa'nın, dağıtım bölgesinde en fazla elektrik tüketiminin gerçekleştiği şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl toplam 10 milyar TL'yi aşkın yatırım yaptığımız dağıtım bölgemizde, bunun yaklaşık 3,5 milyar lirasını Şanlıurfa'ya ayırarak yatırımlarımızı zirveye taşıdık. Sene başından bu yana Şanlıurfa'da 248 kilometrelik kazı çalışması yaptık. Açılan kanallara 590 kilometre alçak gerilim ve 689 kilometre orta gerilim kablosu döşendi. 106 yeni trafo kabini kurularak mevcut 264 trafoda yenileme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, 1335 alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun montajını gerçekleştirdik."

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında enerji tasarrufunu artırmayı hedeflediklerini belirten Obut, bu yatırımların bir parçası olarak 6 bin 304 adet LED aydınlatma sistemi kurduklarını söyledi. Obut, böylece hem enerji verimliliği sağladıklarına hem de enerji kaynaklarının daha tasarruflu kullanımına katkıda bulunduklarına işaret ederek, "Söz konusu yatırımlarla Şanlıurfa’nın elektrik şebekesindeki mevcut kurulu gücü 156.320 kVA artırarak alt yapıyı yüzde 25 oranında güçlendirdik. Tamamlanan bu projelerle Şanlıurfalı hemşerilerimize daha kesintisiz, güvenilir ve kaliteli bir elektrik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.