Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Dicle Elektrik, 2024 yılında Şanlıurfa'nın elektrik alt yapısına 3,5 milyar liralık yatırım yaptı

        Dicle Elektrik, 2024 yılında Şanlıurfa'nın enerji alt yapısını güçlendirmek için 3,5 milyar liralık yatırımla şehrin enerji altyapısını yüzde 25 oranında güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik, 2024 yılında Şanlıurfa'nın elektrik alt yapısına 3,5 milyar liralık yatırım yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik, 2024 yılında Şanlıurfa'nın enerji alt yapısını güçlendirmek için 3,5 milyar liralık yatırımla şehrin enerji altyapısını yüzde 25 oranında güçlendirdi.

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde sürdürülebilir odaklı elektrik dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, 2024 yılında Şanlıurfa'da büyük ölçekli alt yapı projelerini hayata geçirdi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gözetiminde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun standartlarına uygun şekilde yürütülen çalışmalarla, Şanlıurfa'nın elektrik şebekesi yüzde 25 oranında güçlendirildi.

        Şirket, bölgenin artan enerji talebine yanıt verebilmek için şehre bir yılda 3,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, 2024 yılında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yatırımlarla şehrin enerji altyapısında büyük bir dönüşüm sağladığını belirtti.

        Obut, Şanlıurfa'nın, dağıtım bölgesinde en fazla elektrik tüketiminin gerçekleştiği şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yıl toplam 10 milyar TL'yi aşkın yatırım yaptığımız dağıtım bölgemizde, bunun yaklaşık 3,5 milyar lirasını Şanlıurfa'ya ayırarak yatırımlarımızı zirveye taşıdık. Sene başından bu yana Şanlıurfa'da 248 kilometrelik kazı çalışması yaptık. Açılan kanallara 590 kilometre alçak gerilim ve 689 kilometre orta gerilim kablosu döşendi. 106 yeni trafo kabini kurularak mevcut 264 trafoda yenileme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, 1335 alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun montajını gerçekleştirdik."

        Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında enerji tasarrufunu artırmayı hedeflediklerini belirten Obut, bu yatırımların bir parçası olarak 6 bin 304 adet LED aydınlatma sistemi kurduklarını söyledi.

        Obut, böylece hem enerji verimliliği sağladıklarına hem de enerji kaynaklarının daha tasarruflu kullanımına katkıda bulunduklarına işaret ederek, "Söz konusu yatırımlarla Şanlıurfa’nın elektrik şebekesindeki mevcut kurulu gücü 156.320 kVA artırarak alt yapıyı yüzde 25 oranında güçlendirdik. Tamamlanan bu projelerle Şanlıurfalı hemşerilerimize daha kesintisiz, güvenilir ve kaliteli bir elektrik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Naci Obut, yatırımlarla bağlantılı olarak yapılan planlı kesintilerin yasal düzenlemelere uygun şekilde 48 saat öncesinden duyurulduğunu aktararak "Web sitemiz, mobil uygulamamız ve SMS bildirimleri aracılığıyla abonelerimizi bilgilendiriyoruz. Bu zorunlu kesintiler, daha modern ve kesintisiz bir enerji altyapısı oluşturmanın bir gereği olarak meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist tesli...
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist tesli...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı...
        Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu
        Nizip Gazeteciler Derneği Üyeleri Halfeti'de buluştu
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi arasında iş birliğ...
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi arasında iş birliğ...
        Şanlıurfa'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı dü...
        Şanlıurfa'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı dü...
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ ve PKK operasyonuna 12 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli DEAŞ ve PKK operasyonuna 12 gözaltı