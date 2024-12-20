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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:13
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Karşıyaka Mahallesi 4015 Sokak'taki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Sinan Kaya (27) elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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