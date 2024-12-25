Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmetçik Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda silahla yaralanan Sefer G, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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