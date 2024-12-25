Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Mehmetçik Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda silahla yaralanan Sefer G, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar Kuveyt'te temaslarda bulundu
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar Kuveyt'te temaslarda bulundu
        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü kaçtı
        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü kaçtı
        Maskot "Neşeli" Şanlıurfa'da kırsaldaki okullarda pizza dağıtıyor
        Maskot "Neşeli" Şanlıurfa'da kırsaldaki okullarda pizza dağıtıyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi
        Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü