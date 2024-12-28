Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar iptal edilirken İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden 2 uçak Gaziantep ve Malatya'ya, Ankara'dan hareket eden uçak ise Gaziantep'e yönlendirildi.

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