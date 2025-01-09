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        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 kadın terörist teslim oldu

        Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:58
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        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 kadın terörist teslim oldu
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        Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

        Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren, son yıllarda Suriye'de bulunan, ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen kadın terörist, teslim olması için ikna edildi.

        Terör örgütünden kaçan kadın terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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