Vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ve gazeteciler Şanlıurfa'da anıldı

Vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ve gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'de Şanlıurfa'da anıldı.

Şanlıurfa Medya Platformu tarafından bir otelde düzenlenen programda, 1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ile hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunuldu.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına rahmet diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da toplumun aydınlanması için gece gündüz demeden çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Törende, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Şanlıurfa Medya Platformu adına Kamil Güler birer konuşma yaparak tüm basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Konuşmaların ardından aralarında Anadolu Ajansı