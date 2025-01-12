Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Bayram İl (25) ve Zübeyir İdiğ'e (23) isabet etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.