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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:25
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobil ile R.Ç. kontrolündeki 01 AKA 098 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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