Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Suruç kara yolu 25'inci kilometresinde plakası öğrenilemeyen Hakkı Demir idaresindeki otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralı olarak itfaiye ekiplerince çıkarılan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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