Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa-Suruç kara yolu 25'inci kilometresinde plakası öğrenilemeyen Hakkı Demir idaresindeki otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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