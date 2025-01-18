GÜNCELLEME - Şanlıurfa Valiliğinden Harran ilçesinde hayatını kaybeden çocukla ilgili açıklama:

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da çocuğun vefat ettiği Harran Devlet Hastanesinde bir rapor düzenlendiği belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesinde 'vajinal muayenede kızlık zarında genişlemiş yırtık, anal muayenede doku yırtılması ve genişleme?' olabileceği şeklinde muayene raporu tanzim edilmiştir. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılarak 15 Ocak tarihinde M.N.B'nin cesedi üzerinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra klasik otopsi işlemleri için cesedin Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği, Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğünde cumhuriyet savcısı gözetiminde adli tıp uzmanı ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyet tarafından otopsi incelemesi yapılmıştır."

Açıklamada, otopsi incelemesi sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucunda, vücutta kemik kırığı saptanmadığı, genital ve anal bölge muayenesinde akut travmatik lezyon olmadığı, soluk borusu ve her iki ana bronşta mide içeriği bulunduğu şeklinde rapor hazırlanmış olup, cesetten alınan doku örnekleri, mikroskobik inceleme de dahil olmak üzere detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilerek ayrıntılı adli tıp raporu istenmiştir. Cinsel istismar iddiaları yönünden otopsiyi yapan görevli adli tıp uzmanından alınan 18 Ocak 2025 tarihli tıbbi mütalada özetle; '…Hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı, .. anal muayenede travmatik lezyon tespit edilmediği..' şeklinde kanaat bildirildiği, mağdur M. N.B'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir."