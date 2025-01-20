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        Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanan tesis yapay zekayla tespit edildi

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yapan tesis, yapay zeka ve dronla tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:13
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        Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanan tesis yapay zekayla tespit edildi
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yapan tesis, yapay zeka ve dronla tespit edildi.

        Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirket, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürütülen yapay zeka ve dron destekli çalışmalarda, kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

        Tarlanın ortasına kurulan ve tuğlalarla kamufle edilen yapının, 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkaran ekipler, kaçak düzeneğin günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiğini tespit etti.

        Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan şirket, sorumluların belirlenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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