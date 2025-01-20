Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanan tesis yapay zekayla tespit edildi

Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan şirket, sorumluların belirlenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tarlanın ortasına kurulan ve tuğlalarla kamufle edilen yapının, 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkaran ekipler, kaçak düzeneğin günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiğini tespit etti.

Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürütülen yapay zeka ve dron destekli çalışmalarda, kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirket, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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