Şanlıurfa'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Müslümanların rahat bir nefes aldığını ifade eden Atilla, Müslümanlar arasında dayanışmanın devam edeceğini kaydetti.

Karaköprü ilçesinde toplanan grup, Filistin halkına destek amacıyla otomobil ve motosikletleriyle kent merkezine kadar konvoy oluşturdu.

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