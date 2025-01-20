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        Şanlıurfa'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

        Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde "Gazze'ye özgürlük" sloganıyla konvoy düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:14
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        Şanlıurfa'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
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        Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde "Gazze'ye özgürlük" sloganıyla konvoy düzenlendi.

        Karaköprü ilçesinde toplanan grup, Filistin halkına destek amacıyla otomobil ve motosikletleriyle kent merkezine kadar konvoy oluşturdu.

        Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı konvoyda, "Şanlıurfa'dan Gazze'ye selam" sloganları atıldı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, ateşkesi kutladıklarını belirtti.

        Müslümanların rahat bir nefes aldığını ifade eden Atilla, Müslümanlar arasında dayanışmanın devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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