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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:43
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 4 cep telefonu, 6 sim kart ele geçirildi, 5 cep telefonunun ise yakılmak üzere sobaya atıldığı tespit edildi.

        Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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