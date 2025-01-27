Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adreslerde 4 cep telefonu, 6 sim kart ele geçirildi, 5 cep telefonunun ise yakılmak üzere sobaya atıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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