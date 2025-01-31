Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Şıldak, Şanlıurfa'nın huzuru ve güvenliği için uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Şıldak, operasyonda, 14 kilo 438 gram sentetik uyuşturucu, 404 gram Hint keneviri tohumu, av tüfeği, 28 mermi, 9 kesici alet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1500 dolar ile 38 bin liranın ele geçirildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.