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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:39
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'de belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Şıldak, operasyonda, 14 kilo 438 gram sentetik uyuşturucu, 404 gram Hint keneviri tohumu, av tüfeği, 28 mermi, 9 kesici alet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1500 dolar ile 38 bin liranın ele geçirildiğini belirtti.

        Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Şıldak, Şanlıurfa'nın huzuru ve güvenliği için uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

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