Şanlıurfa'da başından silahla vurulan kadın özel araçla getirildiği hastanede tedaviye alındı

Yoğun bakıma alınan iki çocuk annesi Gülcan A'nın sağlık durumunun ağır ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kimliğinin Gülcan A. (30) olduğu belirlenen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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