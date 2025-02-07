Şanlıurfa'da başından silahla vurulan kadın özel araçla getirildiği hastanede tedaviye alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Başından silahla vurulan kadın, özel araçla Siverek Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Kimliğinin Gülcan A. (30) olduğu belirlenen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan iki çocuk annesi Gülcan A'nın sağlık durumunun ağır ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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