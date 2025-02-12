Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

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