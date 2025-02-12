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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:41
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

        Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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