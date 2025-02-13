Şanlıurfa'da elektrik direğinin altında kalan işçilerden biri öldü

İşçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralı Mehmet Kılıç'ı da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kırsal Gelibol Mahallesi'nde yapılan direk yenileme çalışması sırasında vinçle kaldırılan direk, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü.

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