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        Şanlıurfa'da elektrik direğinin altında kalan işçilerden biri öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yenileme çalışmaları kapsamında vinçle sökülen elektrik direğinin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:35
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        Şanlıurfa'da elektrik direğinin altında kalan işçilerden biri öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yenileme çalışmaları kapsamında vinçle sökülen elektrik direğinin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Gelibol Mahallesi'nde yapılan direk yenileme çalışması sırasında vinçle kaldırılan direk, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        İşçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralı Mehmet Kılıç'ı da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Uğraş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Vinç operatörü C.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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