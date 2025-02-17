Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi

Hava sıcaklığının 15 derece civarında olduğu Şanlıurfa'da, güneşli havayı fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde vakit geçirdi.

Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'ü gezdi.

"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanda balıklara yem atanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçilerden Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü gezince huzur bulduğunu belirterek, kentte havanın mevsim normallerine göre çok iyi olduğunu dile getirdi.

İsmet Yıldız ise arkadaşlarıyla güneşli havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.