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        Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi

        Hava sıcaklığının 15 derece civarında olduğu Şanlıurfa'da, güneşli havayı fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:38
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        Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'de vakit geçirdi
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        Hava sıcaklığının 15 derece civarında olduğu Şanlıurfa'da, güneşli havayı fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde vakit geçirdi.

        Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'ü gezdi.

        "Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanda balıklara yem atanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ziyaretçilerden Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü gezince huzur bulduğunu belirterek, kentte havanın mevsim normallerine göre çok iyi olduğunu dile getirdi.

        İsmet Yıldız ise arkadaşlarıyla güneşli havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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