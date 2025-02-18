Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

        Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

        Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarpması ardından 2 otomobilin de kazaya karışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi
        4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 yaralı
        4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 yaralı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tut...
        Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tut...
        Şanlıurfa'da iki çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı
        Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi saldırısı şehitleri anıldı