Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi
Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarpması ardından 2 otomobilin de kazaya karışması yer alıyor.
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