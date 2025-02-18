Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

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