Şanlıurfa'da 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde kovalara konulmuş 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi.
Turşular, imha edilmek üzere el konulurken işletmeye 21 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
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