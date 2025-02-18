Şanlıurfa'da 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi

Turşular, imha edilmek üzere el konulurken işletmeye 21 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

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