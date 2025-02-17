Şanlıurfa'da iki çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

Şanlıurfa Valiliği, iki çocuğuna şiddet uygulayan babanın tutuklandığını bildirdi.

Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da bir babanın iki çocuğuna şiddet uyguladığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İddiaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "Kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır." bilgileri verildi.