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        Şanlıurfa'da iki çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

        Şanlıurfa Valiliği, iki çocuğuna şiddet uygulayan babanın tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:00
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        Şanlıurfa'da iki çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
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        Şanlıurfa Valiliği, iki çocuğuna şiddet uygulayan babanın tutuklandığını bildirdi.

        Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da bir babanın iki çocuğuna şiddet uyguladığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İddiaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "Kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır." bilgileri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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