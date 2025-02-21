Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan kırsaldaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, kış aylarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için paletli ambulansların bölgede aktif görev yaptığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesinde bulunan kırsal mahallede bir kişinin solunum sıkıntısı çektiği ihbarı alındı.

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