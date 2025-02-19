Şanlıurfa'da zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı
Şanlıurfa'da domates seralarından zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.
Şanlıurfa'da domates seralarından zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.
Eyyübiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim programı uygulaması kapsamında denetimleri artırdı.
Bu kapsamda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli kırsal Karaali Mahallesinde jeotermal topraksız üretim yapılan seralarda kontroller yapılarak, yetişen ürünlerde pestisit denetimi için numuneler aldı.
Ekipler, sera sahipleri ve çalışanlara gübreleme, ilaçlama ve yetiştiricilik üzerine önerilerde bulunuldu.
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