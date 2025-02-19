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        Şanlıurfa'da zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı

        Şanlıurfa'da domates seralarından zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:27
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        Şanlıurfa'da zirai ilaç kalıntısı denetimleri yapıldı
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        Şanlıurfa'da domates seralarından zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.

        Eyyübiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim programı uygulaması kapsamında denetimleri artırdı.

        Bu kapsamda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli kırsal Karaali Mahallesinde jeotermal topraksız üretim yapılan seralarda kontroller yapılarak, yetişen ürünlerde pestisit denetimi için numuneler aldı.

        Ekipler, sera sahipleri ve çalışanlara gübreleme, ilaçlama ve yetiştiricilik üzerine önerilerde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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