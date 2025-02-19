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        Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen Ömer öldü

        ŞANLIURFA'dabarfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen Ömer Faruk Aslan (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:40
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        Barfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen Ömer öldü
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        ŞANLIURFA'dabarfiks çektiği sırada üzerine demir direk devrilen Ömer Faruk Aslan (16), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi Cumhuriyet Parkı'ndaki halı sahada meydana geldi. Barfiks çekmek isteyen Ömer Faruk Aslan'ın asıldığı demir direk devrildi. Kanlar içinde yere yığılan genci görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aslan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ömer Faruk Aslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi ile polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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